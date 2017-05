Ontgassen: hamerstuk blijkt ineens heikele kwestie

MIDDELBURG - Het verbod op het varend ontgassen van giftige stoffen in Zeeland was tot voor kort een hamerstuk. Alle politieke partijen zijn er voor. Toch twijfelt een meerderheid van de Statenfracties nu ineens of het per direct moet worden ingevoerd.

Vorige maand zouden Provinciale Staten een klap geven op het verbod. Binnenvaartschepen zouden geen benzeenhoudende stoffen meer mogen ontgassen op de Zeeuwse wateren. In omliggende provincies geldt dat verbod al, waardoor gevreesd wordt voor 'ontgassingstoerisme': schepen die speciaal omvaren om hun gevaarlijke goedje in Zeeland de lucht in te laten.

Op het laatste moment zijn toch twijfels gerezen bij SGP, CDA, VDD en ChristenUnie, een meerderheid van de Staten. Volgens hen is het voor schippers onmogelijk het verbod na te leven, omdat er in Zeeland geen ontgassingsinstallaties zijn en rondom Zeeland ook maar weinig. Bovendien is het verbod nauwelijks te handhaven. De waterpolitie wil wel opletten, maar kan alleen ingrijpen als een schip op heterdaad wordt betrapt, wat moeilijk is.

Papieren tijger

,,Als een verbod niet uitvoerbaar is en niet te handhaven, creëren we een papieren tijger en daar heb ik een bloedhekel aan", aldus Joan van Burg (SGP) vrijdag tijdens de Statencommissie ruimte. ,,Willen we als overheid nu regels stellen die niet uitvoerbaar zijn?", vroeg Ria Rijksen (CU) zich af.

GroenLinks, dat al twee jaar ijvert voor het verbod, PvdA, D66 en SP verbaasden zich dat de discussie opnieuw wordt gevoerd. Twee maanden geleden gingen alle partijen nog akkoord er tijdens de Statenvergadering een hamerstuk van te maken. Volgens hen zijn de feiten nog hetzelfde.

Gedeputeerde Ben de Reu (PvdA) betoogde dat schippers met het kiezen van hun lading kunnen voorkomen dat ze in Zeeland moeten ontgassen. Verder kunnen ze varend ontgassen met een mobiele installatie. Het verbod zou de binnenvaartbranche en chemische industrie dwingen snel ontgassingsinstallaties te bouwen. Nu duurt het zes maanden om daar een vergunning voor te krijgen. Het verbod zes maanden uitstellen, wat SGP, VVD en D66 wel zien zitten, vond hij geen goed idee. ,,Dan moeten we maar afwachten of iemand een vergunning aanvraagt."