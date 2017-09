Online boodschappen doen wint aan populariteit

Landelijk wint het online boodschappen doen aan populariteit, vooral onder jonge tweeverdieners met een druk gezinsleven. Ook voor ouderen die niet meer mobiel zijn en wonen in kleine kernen zonder winkels biedt het online shoppen voordelen. Grote supermarkten als AH, Jumbo en de online websuper Picnic proberen in deze nieuwe en onzekere markt een zo groot mogelijk stuk van de koek te krijgen. Daarbij richten ze zich echter vooral op dichtbevolkte gebieden. In steden als Goes, Vlissingen, Middelburg en Terneuzen is nog wel snel omzet te pakken. Voor het onrendabele aantal bestellingen vanuit de kleine kernen halen grote aanbieders als AH (60 procent marktaandeel online), Jumbo (20 procent) of Picnic (10) hun neus op. Te veel moeite voor te weinig klanten.

Lokale ondernemers van PLUS en Spar staan er anders in. Een Spar-ondernemer in Rilland: ,,Ik neem de boodschappen vanuit Rilland mee naar mijn woonplaats Vlissingen en bezorg ze daar bij een aantal klanten."

Doordat bij Spar en PLUS de ondernemer zelf verantwoordelijk is voor het verwerken en bezorgen van de boodschappen is er wat meer flexibiliteit, weet Michiel Kanis van Boodschappenspot.nl. ,,Bezorgen wordt hier meer als service aan de klant gezien." De website ging deze zomer de lucht in. Michiel Kanis: ,,Wij hopen dat onze website het startpunt wordt voor mensen die online boodschappen willen bestellen. Bij ons kun je op postcode kijken of een grote supermarkt bij jou aan huis levert."