Onderzoek naar vaste toeristen in Zeeland

In 2015 waren er naar schatting 120.000 vaste gasten in Zeeland, die ruim 215 miljoen euro besteedden. Het gaat dan om mensen met stacaravans, tweede woningen, seizoenplaatsen op campings en boten op vaste ligplaatsen. Volgens het Kenniscentrum een ‘enorm belangrijke groep toeristen voor Zeeland’.

Enquêtes

Om meer kennis over de groep te vergaren vraagt het Kenniscentrum aan toeristische ondernemers om hun gasten enquêtes af te nemen. Het Kenniscentrum heeft een online vragenlijst samengesteld, zowel in het Nederlands als in het Duits. De vragen gaan over het gebruik van de accommodatie, uitgaven, toekomstplannen en enkele persoonlijke kenmerken. Het Kenniscentrum vraagt ondernemers te helpen via: het plaatsen van een bericht op de Facebook-pagina, het sturen van e-mails naar vaste gasten en het plaatsen van een nieuwsbericht.