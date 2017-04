Onderzoek naar intrekkende glasaal

Stichting Ravon hoopt met de brede inzet van de vrijwilligers meer inzicht te krijgen over de trek van de glasaal en de driedoornige stekelbaars. Gemalen of spuisluizen vormen een barrière voor de trekvissen op hun migratieroutes.

Uit het project moeten gerichtere maatregelen voortvloeien om de aal en stekelbaars de dijk over te helpen. Voorbeelden daarvan zijn aalgoten, zoals bij Prommelsluis ter hoogte van Kerkwerve. Een zoete stroom uit die goot in de Oosterschelde lokt de vissen letterlijk de goede kant op en voert ze naar het binnenwater. Opvallend tot dusver is dat het achterin de Oosterschelde drukker is met jonge paling dan in het eerste stuk, aldus Ravon-vrijwilliger Niek Romijn.