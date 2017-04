Onderzoek doden Dishoek: buurt was bang voor Servisch gezin

UPDATEMIDDELBURG - De politie doet vrijdagochtend onderzoek in de Tamariskenlaan in Middelburg. Aanleiding is de vondst van twee doden in de bossen , donderdagochtend bij Dishoek.

De man en vrouw die dood zijn gevonden in Dishoek, waren woonachtig in de straat. Buren bevestigen dat. Buurtbewoners zijn huiverig om veel te zeggen over het gezin. Er heerst angst in de buurt, ook nog nu de man en vrouw van het gezin er niet meer zijn; dat blijkt uit wat er wél wordt verteld.

Buurtbewoners spreken van een van oorsprong Servisch stel, rond de 40 jaar oud, met vijf kinderen. Het gezin zou met regelmaat overlast veroorzaken in de buurt en ook al bekend zijn bij de politie. De man zou al eens hebben vastgezeten in Torentijd; er wordt ook beweerd dat hij een straatverbod had of had gehad vanwege mishandeling van zijn echtgenote. Uit andere bronnen heeft de PZC gehoord dat de vrouw al diverse malen in een Blijf-van-mijn-lijf-huis had gezeten.

Volgens de politie worden de identiteiten van de twee waarschijnlijk zaterdag definitief vastgesteld. Maar het onderzoek tot nu toe wijst uit dat het vermoedelijk om een 43-jarige man en een 39-jarige vrouw uit Middelburg gaat.

Kinderen

De politie is donderdagochtend direct na de vondst van de lichamen naar het vermoedelijk adres in Middelburg gegaan, waar ze drie meerderjarige kinderen aantrof en twee minderjarige kinderen, van 13 en 3 jaar. De kinderen zijn opgevangen. Jeugdhulpverleningsinstanties zoals de Raad voor de Kinderbescherming zijn gewaarschuwd om zorg en opvang te regelen.

De recherche heeft donderdag ook onderzoek gedaan in de woning in de Tamariskenlaan in Middelburg. Dat dient niet alleen om de identiteit van de slachtoffers definitief vast te stellen, maar ook om meer inzicht te krijgen in de toedracht van het incident.

Op Google Streetview is een afbeelding te zien uit 2015, waarop een Mercedes in de Tamariskenlaan staat afgebeeld. Vermoedelijk gaat het hierbij om de auto die donderdag vlakbij de lichamen van de twee doden is aangetroffen. Buurtbewoners herkenden donderdag de auto al op foto's op internet aan de bokshandschoentjes die achter de voorruit hingen.

Politieagenten in burger gingen vrijdag bij bewoners van de straat langs om meer informatie te krijgen over de man en vrouw. De politie gaf vrijdagochtend vroeg al aan dat het onderzoek naar de vondst van de twee lichamen zou worden voortgezet.