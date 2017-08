Onderwaterfilm met Schwarzenegger op Film by the Sea

De documentaire volgt de zeereis van ontdekkingsreiziger Jean-Michel Cousteau en diens kinderen Celine en Fabien, over en in de oceanen. Dankzij nieuwe 3D-technieken die zijn gebruikt, ervaart de kijker de oceaan op een bijzondere manier: een duik in een onderwaterwereld zonder nat te worden.

Daarnaast geeft 'Wonders of the sea' inzicht in de gevaren die de wereldzeeën bedreigen. Met de film, geregisseerd door Cousteau en Jean-Jacques Mantello, neemt Schwarzenegger nadrukkelijk stelling tegen het klimaatbeleid van president Donald Trump.

De documentaire is zaterdag 16 september om 13.30 uur te zien in de CCXL-zaal van bioscoop CineCity in Vlissingen, als onderdeel van festival Film by the Sea. 'Wonders of the sea' draait naar verwachting pas begin volgend jaar in de Nederlandse bioscopen.