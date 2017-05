Onderhandelingen vruchteloos: wijziging zenderpakket Delta gaat door

Een woordvoerster van Delta verklaart hierover: "Helaas hebben de gesprekken met Discovery in de afgelopen dagen er vooralsnog niet toe geleid dat we tot een nieuwe overeenkomst zijn gekomen. Samen hebben we gehoor gegeven aan het verzoek van onze klanten om in goed overleg tot een oplossing te komen voor het behoud van de Discovery-kanalen bij Delta. Tot onze spijt is het niet gekomen tot het gewenste resultaat. Dit betekent dat wij de aangekondigde zenderwijzigingen doorvoeren zoals eerder gecommuniceerd."

Dat betekent voor Delta-klanten dat zij de Giro d'Italia nu moeten missen. Zij kunnen die via internet wel volgen, oppert Delta: "Klanten die de Giro d’Italia niet willen missen kunnen gebruikmaken van de Eurosportplayer via internet. We hebben met Discovery afgesproken in gesprek te blijven en we hopen dat we in de toekomst alsnog tot een nieuwe overeenkomst kunnen komen."