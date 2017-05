Oncologen ADRZ brengen 28.000 euro bijeen voor Alpe d'HuZes

Poppetjes en flessen

Sinds het begin van de acties – begin januari – is al 28.000 euro opgehaald. De Keizer: ,,We hebben paaseieren verkocht, verlotingen gehouden, noem maar op. Het enthousiasme was enorm. We kregen spontane donaties. Wat op ons veel indruk maakte, was de inzameling die een dochtertje van een van onze patiënten, die helaas overleden is. Zo heeft ze honderd euro ingezameld met zelfgemaakte poppetjes. De dochter van een collega heeft zelf een flesseninzameling op touw gezet die bijna tweehonderd euro opbracht. Daar word je toch even stil van. Iedereen zegt altijd: de jeugd zit alleen maar achter de computer, maar hier zie je toch een heel andere kant.”