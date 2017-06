OM: 'DOW Terneuzen is door oog van de naald gekropen'

DEN BOSCH - Tegen DOW Benelux in Terneuzen is voor de rechtbank in Den Bosch een boete van 220.000 euro geëist vanwege het lekken van methaan. Volgens het OM is het chemiebedrijf door het oog van de naald gekropen.

,,Dat het niet is uitgelopen op een ramp is echter niet de verdienste van Dow Benelux geweest, maar gewoonweg geluk. En op enig moment is geluk opgebruikt” zei de officier. Ze vindt een boete van 220.000 euro daarom passend.

Dow heeft in de rechtbank uitleg gegeven over de veiligheidsprocedures, maar wil zich verder van commentaar onthouden tot na de uitspraak van de rechtbank, die over twee weken wordt verwacht.

Explosieve gaswolk

Bij het vervangen van een lekkende pompgasafsluiting op 7 december 2014 kwam volgens het OM 3,45 ton methaan vrij. In het Duurzaamheidsverslag 2014 werd het incident door Dow als volgt omschreven: ,,Bij het uitvoeren van werkzaamheden aan een pomp is een hoeveelheid methaan vrijgekomen. Om de lekkage te stoppen is het proces stilgelegd. Dit veroorzaakte het plotseling en intensief fakkelen, wat tot in de verre omgeving de aandacht heeft getrokken.