Officier eist celstraf tegen bejaarde oplichter uit Goes

De man heeft in 2013 en 2014 Tulip Inn en de Blauwe Vogel in Bergen op Zoom opgelicht en een garagebedrijf uit Roosendaal. Hij verbleef maanden in het hotel en het Bed & Breakfast zonder de rekening volledig te betalen. Beide bedrijven hebben nog ruim twintig mille van hem te goed, en het garagebedrijf eenzelfde bedrag. De Goesenaar bestelde bij het Roosendaalse bedrijf een Mercedes van ruim één ton en huurde in de tussentijd een andere auto. De nieuwe auto is nooit geleverd omdat de man nooit betaalde. Maar hij heeft wel lange tijd in de huurauto gereden.

Miljonair

De man verscheen voor deze zaken twee jaar geleden voor het eerst voor de Middelburgse rechtbank. Hij verraste destijds de rechters door te stellen dat hij nog miljoenen tegoed had uit Oezbekistan. Als bewijs liet hij documenten zien. Daarop besloot de rechtbank de zaak aan te houden om het Openbaar Ministerie de gelegenheid te geven ze te onderzoeken. De conclusie: ze zijn vals. In de tussentijd heeft de man geprobeerd een woning aan het Goese Meer van 570.000 euro te kopen en verbleef hij ook een tijd ‘gratis’ in een B&B in Kloetinge.

Donderdag vertelde de man dat hij nog steeds miljoenen te goed heeft. Nu uit Ghana, waar hij geld moet krijgen uit een goudproject. De voorzitter van de rechtbank hield hem voor dat het een vast patroon lijkt. ,,U schermt altijd met geld dat eraan zit te komen.” Volgens haar is nu wel duidelijk dat er ‘geen geld was, geen geld is en er geen geld komt’.