'Of wandelend voetballen een beetje ouwelullenvoetbal is? Nee, dat valt mee'

videoMIDDELBURG - Walking Football lijkt zo simpel. Aan de zijlijn. Maar probeer voor de gein eens te voetballen zonder te rennen. Dat valt om de drommel niet mee. En wat dacht je van die andere regel? Dat je je tegenstander met geen vinger mag aanraken. Ook dat is even wennen. En dan dat tempo. Dat ligt lager, maar je moet wel blijven kijken en bewegen, net als bij 'gewoon' voetbal Een ideaal spel dus voor krasse knarren.

Dat dacht Henk Hoogstrate nou ook. Het is alweer een jaar of zestig geleden dat de Middelburger voor het laatst een balletje trapte. Dat hij op leeftijd is, weerhoudt hem er niet van om te blijven bewegen. ,,Walking Football lijkt me heel erg leuk'', zegt hij op een zonovergoten veld van FC Dauwendaele in Middelburg. ,,Je bent in beweging, je stoeit een beetje met een bal en je bent met gelijkgestemden, leeftijdsgenoten in teamverband bezig.’’

En dat is nou precies wat Rohan de Geus van stichting Welzijn Middelburg voor ogen heeft. ,,Steeds meer mensen willen hun hele leven blijven voetballen. Er zijn al elftallen en toernooien voor 35- en 45-plussers. Walking Football is het vervolg voor de 60-plusser die misschien iets minder vitaal is, maar nog wel steeds tegen een bal aan wil trappen.’’

Het grappige is dat ouderen in het hele land al volop wandelend voetballen, behalve in Zeeland. Dat moet veranderen vindt De Geus. Geïnspireerd door het initiatief van de KNVB zocht hij contact met FC Dauwendaele. Die zien het helemaal zitten, en dus organiseerde De Geus een soort van kennismaking met Walking Football.

Vier mensen kwamen er donderdagmiddag op af. ,,We willen in september samen met FC Dauwendaele een groepje starten dat wekelijks aan de gang gaat met Walking Football'', vertelt De Geus. ,,Het zou leuk zijn als we straks zo'n grote groep hebben dat we met vijf tegen vijf of zes tegen zes kunnen spelen. De basis is er.’’

Nou, die is er zeker. Want alle vier zijn enthousiast geraakt en komen terug zeggen ze. Al moeten ze vreselijk wennen aan die eigenwijze spelregels. Het begint al bij het veld; dat is een heel stuk kleiner, net als de doelen. De meeste hebben een voetbalverleden en kunnen het niet laten om eens lekker een hengst tegen de bal te geven. ,,Daar kan ik niet bij'', roept Stephan Lokerse uit Middelburg tegen plaatsgenoot Jos Binnerts. Lokerse loopt bijna letterlijk de benen uit zijn lijf. ,,Je moet wel lopen'', grapt Binnerts direct terug.

Nee, een bal in de loop geven is er bij Walking Football niet bij. Snelwandelen keurt de scheidsrechter ook al af. ,,Mmm, dat is even wennen'', roept Lokerse. Even later slaat hij terug en geeft zijn opponent een vriendelijk duwtje. Vooruit, bij de training mag het, maar in een wedstrijd zal de arbiter direct fluiten of zelfs een kaart trekken.

Ouwelullenvoetbal?