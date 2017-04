Noord-Beveland verdient ook een lintje

Terwijl zijn collega's massaal inwoners eerden die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving, stond burgemeester Marcel Delhez van Noord-Beveland vorig jaar tijdens de lintjesregen met lege handen. Er waren geen kandidaten aangemeld die voor een koninklijk eerbetoon in aanmerking kwamen.

Dat was niet voor het eerst. Ook in 2014 en 2015 kon op Noord-Beveland aan de vooravond van de verjaardag van de vorst geen onderscheiding worden uitgereikt. Delhez is al bijna twee jaar burgemeester van de gemeente, maar heeft tot nu toe slechts één koninklijk versiersel mogen opspelden. Dat was buiten de lintjesregen, aan een brandweervrijwilliger. Wel heeft hij meerdere Noord-Bevelanders met de penning van verdienste mogen verblijden.

Op zich zijn er ook zeker voldoende potentiële decorandi, zegt Delhez. ,,Want als er ergens veel vrijwilligerswerk wordt gedaan, dan is het wel op Noord-Beveland. Op een eiland ben je nu eenmaal meer op elkaar aangewezen, dus zaken worden door de samenleving zelf opgepakt en georganiseerd. Voor de mensen hier is dat vanzelfsprekend."

Quote Op Noord-Beveland is men heel nuchter: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg Marcel Delhez, burgemeester

Ze hebben er daarom ook weinig behoefte ervoor in het zonnetje te worden gezet. ,,Op Noord-Beveland is men heel nuchter: doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg", merkt Delhez. ,,Ik merk dat ook bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn. Daar hebben we er heel veel van. Ik mag wel bij hen langs komen om te feliciteren, maar ik mag er bijvoorbeeld niet over twitteren of de pers informeren. Ze willen al die aandacht niet."

Dat een Zeeuwse burgemeester tijdens de lintjesregen niets te doen heeft, is betrekkelijk zeldzaam. Sinds 1996, toen het huidige decoratiestelsel werd ingevoerd, is dat negen keer gebeurd: één keer in Borsele, twee keer in Kapelle en zes keer in Noord-Beveland, waaronder dus de laatste drie jaar.

Van de 687 Zeeuwse lintjes die tussen 2010 en nu werden uitgereikt belandden er slechts vier op Noord-Beveland. Ook als er rekening mee wordt gehouden dat het de kleinste Zeeuwse gemeente is (7400 inwoners), is het opvallend weinig. Toch zijn er zeker ook goede jaren geweest. In 2001 noteerde Noord-Beveland zeven onderscheidingen en in zowel 2005 als 2008 vier.

Jaarlijks brengt de lintjesregen Zeeland zo'n honderd onderscheidingen. Afgezet tegen het aantal inwoners zouden er gemiddeld twee op Noord-Beveland moeten belanden. Nóg een lintjesloos jaar wilde Delhez dan ook zien te voorkomen. ,,Je hoopt toch altijd vrijwilligers in het zonnetje te kunnen zetten. We streven er daarom naar elk jaar gedecoreerden te hebben."