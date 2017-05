Nominatie mooiste openbare plekjes

Elk jaar reikt Falco, producent van straatmeubilair, de prijs uit voor het mooiste park, het meest aansprekende plein, de meest gevarieerde winkelstraat of prettigste woonwijk. Voorwaarde is dat de plek openbaar toegankelijk is, in of na 2014 is opgeleverd en binnen de bebouwde kom ligt van een stad, plaats of dorp. Gemeenten, woningcorporaties, waterschappen, ontwerpbureaus, binnensteden, bewoners- en ondernemersinitiatieven kunnen hun openbare ruimte aanmelden via de website www.lcor.nl/award.