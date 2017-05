Nieuwe website en 'Zeeland app' van VVV Zeeland

poll Moord Pim Fortuyn staat in geheugen gegrift

14:45 Het is vandaag precies vijftien jaar geleden dat Pim Fortuyn in het Mediapark in Hilversum werd doodgeschoten. Een gebeurtenis die een ongekende schok in het land teweegbracht. Een politicus die op het punt stond premier van Nederland te worden werd kort voor de verkiezingen op klaarlichte dag door zijn hoofd geschoten. In Nederland nog wel!