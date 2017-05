Nieuwe VVV-campagne schuurt 'als zand in je onderbroek'

Het is een campagne die volgens de Superrebel 'schuurt, zoals zand schuurt in je onderbroek'. ,,Ook daar houdt niet iedereen van. Hetzelfde geldt voor wind. Of oesters. In de campagne komen alle aspecten van Zeeland naar voren. Alle contrasten die Zeeland zo bijzonder maken en die het zo’n eigen karakter geven.''

Eerlijk, puur en nuchter, geen aangedikte verhalen. Zo presenteert de provincie zich in deze campagne, aldus Superrebel. ,,Niet iedereen houdt van Zeeland. Mooi. Want Zeeland is een land in zee. Daar moet je van houden. Of zelfs een beetje aan wennen.''