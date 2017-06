Nieuwe kopman bij sanering Thermphos

Hobbel volgt Carel Braakman op als algemeen directeur van Van Citters Beheer (VCB), de dochter-bv van havenbedrijf Zeeland Seaports die moet zorgen dat het Thermphos-terrein wordt schoongemaakt. Braakman heeft er een half jaar gezeten. Hij werd aangetrokken om snel een plan van aanpak te maken voor de stroperig verlopende sanering van de fosforfabriek.

Geld uit boedel op

Toen de gepensioneerde Braakman afgelopen januari aantrad, tekende hij voor maximaal een half jaar. In die zes maanden zou hij moeten doen wat vooral de provincie wenste: snel een plan van aanpak maken. De provincie is gebaat bij snelheid, omdat zij zich garant heeft gesteld voor de beheerskosten. Sinds november vorig jaar is het beheersgeld uit de boedelopbrengst van Thermphos op en is de provincie per maand zo'n zeven ton kwijt aan veilig beheer.

Braakman werkte relatief snel. In april lag er het verlangde plan van aanpak. Onder de streep: de sanering gaat 126 tot 170 miljoen euro kosten. Braakman kreeg onderwijl ook de nodige strubbelingen voor zijn kiezen. De ruzie met aannemer Mourik waarmee in maart werd gebroken. Over en weer lopen er miljoenenclaims. Inmiddels is een mediator aangesteld die ervoor moet zorgen dat beide partijen (VCB en Mourik) niet in een jarenlange juridische strijd verwikkeld raken.

Bliksemsnel saneren

Braakman blijft overigens aan als adviseur van VCB. Zijn opvolger Dinro Hobbel, die overkomt van het Rotterdamse sloop- en recyclingbedrijf Oranje BV, moet het plan van aanpak uitvoeren. Hij heeft nog de nodige oneffenheden uit te vlakken. Er moet bliksemsnel worden gesaneerd, want in het ovenhuis ligt ook 10.000 ton licht radioactief staal dat moet worden gereinigd. Vanaf begin 2018 verandert de wetgeving en moet radioactief afval naar de Covra worden afgevoerd. Dat zou de sanering nog veel duurder maken.