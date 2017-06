Nieuwe film Michiel de Ruyter komt eraan

Vracht­wa­gen­chauf­feur gewond bij ongeval in haven Vlissingen-Oost

14:22 VLISSINGEN-OOST - Een vrachtwagenchauffeur uit Soest is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een bedrijfsongeval in de haven van Vlissingen. De 68-jarige man is afgevoerd naar het ziekenhuis in Goes.