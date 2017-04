Nieuw grof geschut in het Bevrijdingsmuseum

Niet minder dan veertig maanden hebben vrijwilligers van het museum gezwoegd op de restauratie van het geschut. Het is een van de grotere objecten die werd gevonden op het wrak van een Duitse mijnenlegger die in 2013 uit het Veerse Meer is geborgen.

Het strand op

Documentaire

Tijdens een vijf weken durende operatie is de mijnenlegger in december 2013 geborgen. Eén van de grotere objecten die werd gevonden was een 8.8 cm SKC/35 geschut. Het stond achterop de mijnenlegger en was oorspronkelijk ontwikkeld voor op een Duitse U-boot (onderzeeër). Het was zo goed als compleet. Nu het is gerestaureerd, is het voor bezoekers te bezichtigen. Ook de documentaire die is gemaakt van de bijzondere bergingsoperatie kunnen bezoekers bekijken.