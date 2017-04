Nehalennia neemt technasiumbeker opnieuw mee naar Middelburg

Botoscoop

Leerlingen van drie Zeeuwse scholen en RSG 't Rijks in Bergen op Zoom hadden de opdracht gekregen om een dynamisch kunstobject te ontwerpen met een Zeeuws thema. Daar wisten de winnaars Wessel ten Broek (14), Juul Buysrogge (13), Imand Krima (14) en Willem Schipper (14) wel raad mee. Ze zijn zes weken bezig geweest aan hun 'botoscoop'. Een variant op de gyroscoop maar dan met een boot in het midden.

Innovatief

Onverwacht eerste

Wessel vertelt dat hij en de andere leerlingen uit zijn groepje niet hadden verwacht dat zij zouden winnen. ,,Onderweg naar de presentatie in Zierikzee viel onze maquette uit elkaar. Het object was veel te zwaar door de stalen ringen die we gebruikt hadden", vertelt hij. ,,We dachten dat we geen kans meer maakten, maar het liep toch anders."