Neeltje Jans ziet af van opvang bruinvissen

Aantal huurwoningen daalt tweede jaar op rij

8:34 VLISSINGEN - Het aantal huurwoningen van woningcorporaties is in 2015 voor het tweede jaar op rij gedaald. Op 1 januari 2016 waren 2,3 miljoen huurwoningen in het bezit van een corporatie (29,5 procent van de woningvoorraad), zo'n tienduizend minder dan een jaar eerder. Corporaties verkopen namelijk steeds vaker huurwoningen of slopen ze, terwijl er minder wordt bijgebouwd. Dat meldt het CBS maandag in een persbericht.