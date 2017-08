Nederlands leren tussen de tomaten

Adem Said woont in Borssele en was leraar op de basisschool in zijn land voor hij naar Nederland kwam. Hij vindt het prima om in de kassen te werken. ,,Ik leer zo de Nederlandse taal en maak kennis met de mensen'', zegt hij. En dat is ook een van de doelen van het project, legt Denny Snel van het opleidingscentrum glastuinbouw in Westdorpe uit. ,,Wij bieden extra Nederlandse lessen.'' Handig, want de voertaal in de kassen en tijdens de les is Nederlands.