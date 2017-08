Natúúrlijk geven we een fooi; hoewel, dat is niet meer zo vanzelfsprekend

POLLVLISSINGEN - Voor Eshter Vuijk en Stefanie Velders uit Oost-Souburg is het geen vraag: túúrlijk krijgt de serveerster straks een fooi! Maar voor het (groeiende) deel van de Nederlanders dat met pin betaalt, is dat helemaal niet zo vanzelfsprekend meer. Het aantal fooien is met ongeveer de helft gedaald, schat Niek Damen van strandpaviljoen Pier 7 in Vlissingen.

Esther heeft zelf in het verleden in de horeca gewerkt. Dat maakt uit. Voor Stefanie is het een blijk van waardering. ,,Ik heb ook wel eens niets gegeven. Dan denk ik: het is goed met jou! Maar hier zijn ze allemaal superlief." Ergens moet een pizzabezorger rondlopen die denkt dat Stefanie hem wel héél erg aardig vindt: ,,Die heb ik per ongeluk twee keer zoveel gegeven als de pizza kostte. Toen ik mijn geld terugkreeg, realiseerde ik me pas wat ik gedaan had. Maar ik vond het gênant om het terug te vragen..."

Er zijn regels, en regels. Zo hoort tipgeld gewoon opgegeven te worden aan de belastingdienst. Het zijn immers inkomsten. Hetzelfde geldt voor de werknemers die ze ontvangen. Wettelijk komt het tipgeld de bazen niet toe, tenzij ze in het bedrijf meewerken, zoals bij Pier 7 ook gebeurt. Maar wat de wet niet voorschrijft, is hoe de centjes verdeeld worden. Mag de serveerster de eigen tips houden? Of gaan ze op de grote hoop? ,,Wij verdelen het over alle werknemers, al naar gelang het aantal uren dat je werkt. Dus een afwasser deelt bij ons in de tips. Die werkt tenslotte net zo hard als iemand in de bediening", verklaart de paviljoenhouder.