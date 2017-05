NAC-directeur over PR-stunt van broers Azimi: 'Het is een eenmalige marketingstunt'

"We waren verrast door dit nieuws en we hebben het er verder nog niet over gehad", zegt Haemhouts na afloop van de ochtendtraining. "We willen dit bedrag verdelen over spelers, staf en personeel. En wellicht kunnen we ook nog wat doen voor de supporters, die ons het hele jaar al steunen."

Directeur Justin Goetzee van de Bredase club wist van de actie, maar stelt wel dat Azimi niet de intentie heeft om aandelen van de club over te nemen, een verhaal dat al snel de ronde deed. "Nee, dat is niet aan de orde. Het is een eenmalige marketingstunt. Hij heeft wel de insteek om meer te gaan doen voor NAC. Wij hebben elkaar leren kennen bij de veilingactie voor Serious Request. Hij is enthousiast geraakt over NAC en wilde graag een PR-actie doen, dat is dit geworden."