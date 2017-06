Naar Raad van State om vakantieresort Brouwerseiland in het Grevelingenmeer

De ZMF, bij monde van Gert-Jan Buth, vroeg de Schouwse raad te wachten met goedkeuring van het bestemmingsplan tot er een uitspraak ligt van de Raad van State. Volgens Buth moet de raad ook wachten tot duidelijk is waar het doorlaatmiddel in de Brouwersdam moet komen. Namens Brouwerseiland meldde Thijs Hendriks gisteravond dat Zeelenberg en de surfers een akkoord hebben bereikt over een alternatieve locatie. ,,Dat is slechts een schets”, antwoordde Jitske van Popering die namens de surfers onderhandelt. “Wie dat gaat betalen is nog onbekend,” haakte SD-raadslid Anita de Vos in. ,,Hendriks verkoopt opnieuw gebakken lucht.”