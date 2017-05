Multimiljonair Azimi reikt vanmiddag 110.000 euro uit en wordt broeksponsor bij NAC

Na de dubbele zege op NEC waarmee NAC zichzelf toegang verschaft tot de eredivisie, voegt Azimi de daad bij het woord. “Voor de 110.000 euro die ik beschikbaar heb gesteld, krijg ik een aantal bussinesseats en plekken in de skybox. Daarnaast word ik dus broeksponsor van NAC. Daar ben ik enorm trots op.”

Bier en champagne

De multimiljonair uit Aardenburg wil maandagmiddag rond de huldiging op de Grote Markt de beloofde premie aan de spelers uitreiken. “Ik heb geen koffer met geld bij, want die had ik van tevoren bij de bank moeten bestellen. Dat ging niet, ik vermoed dat ik nu een factuurtje zal krijgen. Van een ding ben ik overtuigd: de premie die ik in het vooruitzicht heb gesteld, heeft honderd procent bijgedragen aan de promotie. Zondag bij de huldiging bij het stadion ben ik op handen gedragen door de fans, een waanzinnig goed gevoel. Absurd mag ik wel zeggen. Ik heb geen enkele negatieve reactie ontvangen. Alle seizoenkaarthouders krijgen van mij zoals beloofd gratis bier en champagne als ze op bezoek komen bij mijn hotel. Dat hebben ze verdiend.”