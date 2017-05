Mosselzaad is er nu zo veel, dat lang niet alles wordt opgevist

BRUINISSE - Dit jaar ligt er een recordhoeveelheid aan mosselzaad in de Waddenzee. Zoveel zelfs, dat lang niet alles wordt opgevist voor in de Oosterschelde.

,,Voor je mosselhart is dit heel goed'', zegt Cees Otte, voorzitter van de visserijvereniging Algemeen Vissersbelang in Bruinisse. De recordhoeveelheid mosselzaad in de Waddenzee is ook goed voor de natuur, want een flink deel blijft liggen. De hoeveelheid is zo groot, dat de kwekers het niet allemaal kwijt kunnen op hun kweekpercelen. ,,Je moet het ook goed kunnen wegzetten.''

In de Waddenzee ligt zo'n 900.000 mosselton aan zaad (negentig miljoen kilo). Een deel daarvan ligt in gebieden waar de kwekers niet mogen komen en dus blijft er 700.000 mosselton aan 'visbaar' zaad over. ,,En daarvan vissen we nu 360.000 mosselton op'', zegt Otte. ,,Net iets meer dan de helft en de rest blijft liggen.''

Keuzes

De gulheid van de natuur, sinds 1996 ligt er niet zo veel zaad, stemt de kwekers blij, maar zet ze ook voor keuzes. De sector schakelt stukje bij beetje om naar mosselzaad invangen met mzi's (touwen die in het water hangen). Normaal gesproken komt een deel van het kweekmateriaal hier vandaan. Het roept de vraag op of al die mzi-lijnen wel het water in moeten als er zoveel mosselzaad beschikbaar is.

,,Er zijn kwekers die daarop geanticipeerd hebben'', zegt Otte. ,,En andere kwekers hebben alles in het water liggen omdat je niet weet hoeveel mosselzaad er dit najaar weer zal vallen. Het is een individuele keuze. Als je optimaal bezaaid ligt kan je er uit kostenoogpunt voor kiezen om niet alle lijnen in het water te leggen. Mzi-zaad is toch een factor drie of vier duurder dan bodemzaad'', zegt Otte. ,,Dit is allemaal nieuw voor ons.''

Prijzen