Moord Pim Fortuyn staat in geheugen gegrift

pollHet is vandaag precies vijftien jaar geleden dat Pim Fortuyn in het Mediapark in Hilversum werd doodgeschoten. Een gebeurtenis die een ongekende schok in het land teweegbracht. Een politicus die op het punt stond premier van Nederland te worden werd kort voor de verkiezingen op klaarlichte dag door zijn hoofd geschoten. In Nederland nog wel!

Ik weet het nog precies. Ik was 26 en werkte als verslaggeefster bij de PZC. Ik reed in mijn auto naar huis van een interview in Domburg en luisterde op 3FM naar Ruud de Wild die Pim Fortuyn in de studio te gast had. Het was een vermakelijk gesprek. Het was niet de man of partij waarop ik een paar dagen later zou gaan stemmen, maar ik vond het leuk om naar zijn uitleg te luisteren.

Na het interview luister ik nog naar de reclame en het radiojournaal van 18.00 uur. Dan kom ik thuis. Ik loop mijn woonkamer in en het eerste wat ik doe is de televisie aanzetten. Mijn mond valt open van verbazing als ik hoor dat Pim Fortuyn is doodgeschoten. "Hè? Hoe kan dat? Een paar tellen geleden was 'ie nog op de radio?", schoot door me heen. Maar het was echt zo.

Na het interview bij Ruud de Wild werd Fortuyn in de wandelgangen nog aan zijn jas getrokken door toenmalig BNN-stagiair Filemon Wesselink die - zo bleek later - het allerlaatste interview met de populaire politicus zou hebben. Wat daarna gebeurde staat ook na vijftien jaar nog in het geheugen van zo'n beetje alle Nederlanders gegrift. Op het parkeerterrein bij het Mediapark werd hij doodgeschoten door Volkert van der Graaf; een in Middelburg geboren dierenactivist.