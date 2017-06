Mogelijk lange files door onderhoud A58

Wie regelmatig over de rijksweg van Goes richting Heinkenszand rijdt, weet dat het asfalt flinke putten, scheuren, gaten en sporen kent. Tijd dus voor groot onderhoud. Rijkswaterstaat gaat het asfalt op beide rijstroken vervangen. ,,Het is een serieuze klus die ook serieus hinder gaat opleveren'', waarschuwt woordvoerder Edwin de Feijter van Rijkswaterstaat. ,,Zeker als het mooi weer wordt, zal de vertraging flink kunnen oplopen.''

Smalle marges

Uiteraard krijgt hij voortdurend die ene vraag: waarom nu? ,,Het is net als bij een koopwoning: je moet regelmatig onderhoud plegen. In de winter is groot onderhoud aan wegen niet mogelijk. Omdat er in de zomer in Zeeland veel toeristen zijn, plannen we dan expres geen grote werkzaamheden. Dat betekent dus dat we al het onderhoud in het voor- en najaar moeten doen. Doordat we dit jaar veel onderhoud uitvoeren, zijn de marges waarin het werk gepland kan worden smal. En klussen van deze omvang vergen ook nog eens maanden voorbereidingstijd.''