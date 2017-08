Minder Zeeuwen naar voedselbank

VLISSINGEN - Steeds minder Zeeuwen doen een beroep op de voedselbanken. Dankzij de aantrekkende economie hoeven enkele tientallen gezinnen niet meer aan te kloppen voor een pakket. De voedselbanken benadrukken dat de vlag nog niet definitief uit kan, want in de zomer hebben zij altijd al minder klanten in verband met seizoenswerk. ,,Maar het verschil is dit jaar wel groter, dus dat is bemoedigend'', zegt Miriam Hemelsoet van de voedselbank Zeeuws-Vlaanderen.

,,We zien absoluut een daling'', vertelt Emmy de Kraker, voorzitter van de Voedselbank Walcheren. ,,Zeker als je ziet dat de grens om van de Voedselbank gebruik te maken in januari dit jaar is verruimd met een paar tientjes. Dat heeft niet meer klanten opgeleverd''

Een volwassenen die 200 euro of minder heeft te besteden kan in aanmerking komen voor hulp door de Voedselbank. Dat lag op 180 euro per maand. ,,We schommelen nu tussen de 240 en 250 clienten. Dat heeft rond de 330 gelegen. We doen geen onderzoek naar de reden waarom mensen niet meer bij ons komen, maar je hoort vaak dat ze zeggen: dit is de laatste keer, ik heb nu een baantje. De aantrekkende economie is ongetwijfeld reden voor die forse daling.''

Van 420 naar 375

Ook bij de Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen melden zich steeds minder mensen, zegt coördinator Miriam Hemelsoet. ,,Het aantal pakketten is het afgelopen half jaar gedaald van 420 naar 375." Steeds meer mensen vinden een baan, constateert ze. Een goed teken, maar geen reden om achterover te leunen. "Pieken en dalen zien we altijd. Bovendien is het aantal pakketten in de zomer altijd wat lager dan in de winter. Tegen het eind van het jaar wordt er meer bekendheid aan ons gegeven, vandaar.''

Schouwen-Duiveland telt ook minder klanten dan vorig jaar. Veel minder: het klantenbestand ging van 102 naar 56 gezinnen. Maar, waarschuwt coördinator Mariëlle van Oosten, schijn bedriegt. ,,Nadat wij de voedselbank overnamen, hebben we het papierwerk van alle klanten kritisch bekeken. Er bleken mensen tussen te zitten die geen recht meer hadden op gebruik van de voedselbank''

Alleen De Bevelanden nog geen dalende lijn

Bovendien schommelen de aantallen nogal eens. ,,Deze zomer hebben we ook weer twaalf gezinnen minder. Maar ik voorspel nu al dat die er na de zomer dubbel en dik weer bij komen. In de zomer vinden sommige klanten een baantje en hebben ze meer inkomsten en kunnen ze dus zelf hun eten kopen. Maar na de zomer worden contracten vaak niet verlengd, waardoor ze op ons terugvallen. Dat was vorig jaar ook." Met andere woorden: er valt geen peil op te trekken. Al staat één ding voor van Oosten vast: ,,Onze Voedselbank is nog steeds nodig. Schouwen-Duiveland kan nog niet zonder."'