Minder WW-uitkeringen in Zeeland

't Getij neemt een voorbeeld aan Finland

7:30 KLOOSTERZANDE - Leerlingen van basisschool ’t Getij in Kloosterzande zijn de laatste tijd wel erg vaak op het schoolplein te vinden. Niet alleen in de pauze, maar ook tussen de lessen door gaan ze naar buiten om even lekker te bewegen. Een bewuste keuze van de schoolleiding.