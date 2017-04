Minder oranjekoorts in dorpen

In Schore is het oranje feest zelfs helemaal afgelast. Reden: te weinig vrijwilligers. ,,Het was een moeilijke beslissing", zegt Jacolien Bindervoet. ,,Het voelde als opgeven. Ik hoop dat we volgend jaar wel Koningsdag kunnen vieren in Schore.”

Ook in andere dorpen is het steeds lastiger om een oranje feest te organiseren. In Grijpskerke is een paar jaar geleden de oranjevereniging opgeheven, vanwege gebrek aan vrijwilligers. Een aantal dorpsbewoners wilde de koningsdagviering niet verloren laten gaan, en zorgde daarom vorig jaar voor kinderspelen en andere activiteiten. ,,Het was hartstikke leuk. We kregen van iedereen complimenten”, zegt Arja Boogaard. Dit jaar heeft ze, met een paar anderen, weer gezorgd voor een spelletjescircuit. Ze kijkt ernaar uit, maar is ook teleurgesteld: nog geen handvol dorpsgenoten heeft zich aangemeld om de initiatiefnemers donderdag te helpen. ,,We hebben meer hulp nodig. Veel mensen vinden het leuk om te komen, maar als je vraagt of ze een paar uur willen helpen, dan haken ze af. Het komt daardoor steeds op dezelfde mensen neer.”