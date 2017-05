Minder meldingen van discriminatie in Zeeland

VLISSINGEN - Het aantal registraties van discriminatie in Zeeland is vorig jaar aanzienlijk gedaald, van 235 naar 172. Bij de organisaties tegen discriminatie nam het aantal meldingen nog wel toe (van 91 naar 106), maar de registraties bij de politie zijn meer dan gehalveerd (van 144 naar 66).

Dat blijkt uit de Monitor Discriminatie 2016 van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant, RADAR en het Anti Discriminatiebureau Zeeland. Samen met Oost-Brabant en Limburg telde de regio Zeeland-West-Brabant vorig jaar landelijk gezien de minste registraties van discriminatie.

In de zuid-westelijke regio nam zowel het aantal meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen (min 4 procent) als bij de politie (min 53 procent) af, hoewel het aantal meldingen bij de Zeeuwse voorzieningen dus toenam. Op de totale ranglijst voor Zeeland en West-Brabant als het gaat om meldingen per duizend inwoners staan in deze categorie vier Zeeuwse gemeenten aan kop. De top 5 ziet er zo uit: Vlissingen, Goes, Hulst, Middelburg en Breda.

Ras en seksuele gerichtheid

De top 5 van politieregistraties per duizend inwoners ziet er anders uit: Hulst, Waalwijk, Tilburg, Dongen en Oosterhout. Daar staat Vlissingen dertigste in het totaal van 39 gemeenten.

De meest geregistreerde discriminatiegrond is ras. Zowel bij de ADV's (antidiscriminatievoorzieningen) als bij de politie was dat 36 procent van de meldingen. Daarna volgt seksuele gerichtheid (31 procent). De gemeenten Goes en Hulst daarentegen registreerden bovengemiddeld vaak op seksuele gerichtheid ten opzichte van ras. Landelijk is er een toename van meldingen van discriminatie van moslims. Zeeland-West-Brabant volgt deze trend niet. Alleen Terneuzen springt er in dit opzicht negatief uit.

Topje van de ijsberg

De meeste incidenten doen zich voor aan de openbare weg, maar in vergelijking met de rest van het land zijn in Zeeland-West-Brabant relatief veel incidenten geregistreerd in de directe leefomgeving, bijvoorbeeld naar aanleiding van een burenruzie, door treitergedrag van jongeren en door het pesten van statushouders (geaccepteerde vluchtelingen aan wie een huis is toegewezen). De opstellers van het rapport pleiten er daarom voor dat het tegengaan van discriminatie een integraal onderdeel wordt van de aanpak van woonoverlast.