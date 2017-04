Militairen oefenen in Zeeland met opsporen van gevaarlijke stoffen

VLISSINGEN - Tachtig militairen zijn een weekje in Zeeland neergestreken om te oefenen met het opsporen van gevaarlijke stoffen, met het meten van de samenstelling en de intensiteit van die stoffen in de lucht, en met het ontsmetten van de omgeving.

Mochten terroristen een aanslag met chemische wapens plegen of zouden er radioactieve stoffen ontsnappen uit een Borsselse kerncentrale dan kunnen de Zeeuwen een beroep doen op de Chemische Biologische Radiologische Nucleaire (CBNR) verdedigingscompagnie. De manschappen, die tot de 41ste Pantsergeniecompagnie uit Oirschot behoren, houden deze week domicilie in de marinekazerne bij de Buitenhaven. Ze oefenen diverse rampscenario's op de terreinen van verschillende (haven)bedrijven in Vlissingen-Oost en in het buitengebied bij Ritthem.

De militaire specialisten zijn voor werknemers van de bedrijven - waaronder Zeeland Refinery, Ovet en de douane - en verdwaalde fietsers en wandelaars te zien, maar komen niet in de bebouwde kom. De veertig voertuigen - onder meer twee pantservoertuigen, twaalf lichte voertuigen en veel vrachtwagens - die de compagnie meenam, rijden wel af en aan tussen de marinekazerne, Ritthem en de havenbedrijven.

Op enkele bedrijfsterreinen meten militairen in de loop van de week stoffen, die in de lucht zweven. ,,Op elk bedrijfsterrein hangt een andere lucht. Heel anders dan de Brabantse boslucht", verklaart opperwachtmeester Jan Trenning. Gisteren tijdens de eerste dag van de oefensessies werd een 'trainingsstraat' uitgezet bij de 'achterpoort' van Zeeland Refinery. Aan het eind van een strook asfalt stond een ton met gevaarlijke, chemische stof. De militairen kregen een 'dim-opdracht' - detecteren, identificeren en monitoren - waarbij ze niet alleen te weten moesten komen welke stof er in de ton zat, maar ook of de stof elders op het terrein was te vinden. Daarna dienden ze het terrein zover te ontsmetten dat mensen overal weer veilig zonder beschermende kleding konden rondlopen.