Milieudienst Zeeland draait lekker, maar houdt rekening met nieuwe dip

TERNEUZEN - Na een valse start in 2014 draait de RUD Zeeland, de gemeenschappelijke milieudienst van gemeenten, provincie en waterschap, nu op volle toeren. ,,We zijn de kinderziektes wel te boven”, zegt directeur Anton van Leeuwen. Toch voorspelt hij voor dit jaar weer een ‘dipje’, vanwege de nieuwe financieringssystematiek die is ingevoerd.

Een jaar geleden hing de vlag er niet zo gunstig bij. In Provinciale Staten werd geklaagd dat de Regionale Uitvoeringsdienst ondermaats presteerde. Een eenvoudige grafiek uit het jaarverslag leert dat het afgelopen jaar een fikse verbeterslag is gemaakt. Het aantal verbeterpunten waarbij het stoplicht op rood springt, ging van vier naar nul, in de categorie oranje van 28 naar 18 en groen licht is er inmiddels voor 30 verbeterpunten. Dat waren er vorig jaar nog maar zestien. ,,We hebben meer dan onze taak gedaan”, aldus Van Leeuwen. “De score was 102 procent.”

Financieel gaat het ook goed. Op een begroting van tien miljoen euro werd een overschot geboekt van twee ton. ,,Vergelijk het met Jan Modaal die 50.000 euro verdient en aan het eind van het jaar 1200 euro overhoudt”, zegt voorzitter Adri van der Maas. ,,Die drinkt daar een glaasje op met zijn partner, want dan heb je het goed gedaan. Als voorzitter ben ik dus heel tevreden.”

Onderbezet

Toch is er weinig reden om achterover te leunen. De milieudienst is nog onderbezet. Onlangs is een nieuwe financieringsystematiek ingevoerd. Die moet geld opleveren om nog elf mensen aan te nemen. De systematiek verhoogt de kwaliteit van de Zeeuwse milieucontroles bij in totaal 8900 bedrijven, aldus van Leeuwen. ,,We verdelen ze in verschillende categorieën: hoe meer risico, hoe meer tijd wij erin stoppen en hoe vaker we langskomen. En we beoordelen dan wat voor iemand we langs moeten sturen. Vroeger werkte elke gemeente voor zichzelf. Hiermee moet de kwaliteit in heel Zeeland op hetzelfde niveau worden gebracht.”

Alle gemeenten zijn akkoord met de uitgangspunten, maar Sluis en Hulst stemden tegen de invoering, vanwege de financiële gevolgen. Voor een aantal gemeenten gaat de bijdrage aan de RUD namelijk omlaag, maar voor andere omhoog. Vooral Sluis, dat veel bedrijven binnen zijn grenzen heeft, moet flink meer betalen. Hoewel het systeem formeel per 1 januari van kracht is, wordt de bijbehorende afdracht in fasen ingevoerd. Middelburg en Vlissingen betalen dit jaar nog meer dan uiteindelijk nodig is voor de controles die ze krijgen, Kapelle, Sluis en Veere minder.

Wij-gevoel