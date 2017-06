Milieudienst 'nog niet op oorlogssterkte'

De Statencommissie Ruimte vergaderde vrijdag over het jaarverslag van de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland, de dienst die sinds 2014 voor provincie, gemeenten en waterschap de milieucontroles uitvoert. Na een valse start vol kinderziektes werd vorig jaar een overschot van twee ton op de begroting geboekt.

Vooral CDA en D66 waren niet onder de indruk. De dienst is niet bedoeld om winst te maken, schamperde Rutger Schonis (D66). "We krijgen een jubelend verhaal van de voorzitter dat er twee ton over is. Nee, de taken zijn niet uitgevoerd. Dat is een behoorlijk zorgpunt." Hij wees erop dat het administratiesysteem niet voldoet, zodat niet goed kan worden geregistreerd hoeveel overtredingen in Zeeland plaatsvinden.

Nog steeds heeft de RUD onvoldoende personeel, somde Rinus van 't Westeinde (CDA) op, is het aantal integrale controles niet gehaald, schieten toezicht en handhaving tekort, is maar een derde van de beoogde adviezen uitgebracht en stijgt het ziekteverzuim. "De RUD is niet op oorlogssterkte. Zijn we niet weer aan het afglijden?"