Mike Boddé zingt ode aan Zeeland: 'Zomer in Oostkapelle'

Regenwater stroomt hok dino's binnen bij Tropical Zoo

15:13 LANGEWEEGJE - Even dreigden de Dino's in Tropical Zoo in Langeweegje natte poten te krijgen. Een zeer plaatselijke en langdurige hoosbui zorgde er voor dat het water de ruimte van de prehistorische dieren inliep. En werden de dweilen, vloerwissers en emmers uit de kast getrokken.