Middelburgse 'Syriëganger' blijft in voorarrest

Raadsman Bart Nooitgedacht vroeg dinsdag tevergeefs aan de rechtbank om het voorarrest van de Middelburger te schorsen. Hij stelde dat er geen enkel bewijs is dat de jongeman daadwerkelijk in 2013 in Syrië of Turkije een trainingskamp bezocht van Islamitische Staat (IS) of Jabhat al-Nusra, een organisatie die gelieerd is aan Al Qaida. Het OM verdenkt hem daar echter wel van. Ook zou hij geprobeerd hebben om af te reizen naar Syrië. Zover kwam hij echter niet. Hij werd in Duitsland aangehouden omdat hij zonder geldig reisbewijs in een trein zat.