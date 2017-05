Middelburgse chef Frank Goudt brengt Zeeuwse keuken naar Vlaanderen

Goudt baatte eerder restaurant Mrs Jones uit in Middelburg. ,,Dat was in een huurpand en we wilden juist graag een pand kopen'', zegt Svenja. ,,We hebben op diverse plaatsen gekeken, ook in Nederland. Maar toen we dit pand in Lier zagen, waren we direct verkocht.'' Na een flinke verbouwing is het restaurant er klaar voor om woensdag open te gaan.