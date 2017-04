Mexicaanse order voor Damen Schelde

Geheel volgens traditie luidde donderdagmiddag één keer (want één schip) de grote bel in de hal van het Kremlin (de bijnaam van het hoofdkantoor). Nog altijd wordt op die manier elke nieuwe opdracht van de werf gevierd. Tientallen medewerkers hieven trots het glas.

Het nieuwe schip wordt 105 meter lang en 14 meter breed. ,,Het is qua grootte vergelijkbaar met de fregatten die we voor Indonesië hebben gebouwd en nog bouwen'', zegt directeur Hein van Ameijden van Damen Schelde Naval Shipbuilding. ,,Wel met andere wapensystemen en een andere functie. Want dit schip zal worden gebruikt voor lange afstands patrouilles.''

Het wordt gebouwd op de Mexicaanse marinebasis in Salina Cruz. Dat gebeurt onder begeleiding van medewerkers van de Vlissingse werf. ,,Er zit inmiddels een team van ons in Mexico'', aldus Van Ameijden. ,,We hopen dat dit project goed gaat en dat er meer opdrachten volgen.''

Kleintjes

Hoewel het voor Damen Schelde de eerste keer is dat ze een schip voor Mexico bouwt, is het voor moederbedrijf Damen Shipyards het twaalfde project. ,,Damen bouwt al sinds 2011 patrouilleschepen voor Mexico, maar dat zijn kleintjes.''

Het schip moet in 2020 klaar zijn, al gaat het in 2018 al te water.

Voor Damen Schelde is het na orders vanuit Angola en Australië, opnieuw een belangrijke order.

Met goede vooruitzichten voor meer. ,,Maar laten we eerst maar eens even deze boot goed voor elkaar krijgen.''

Exportopdrachten

Want het duurt zeker nog een aantal jaar voordat de werf weer orders van de Nederlandse marine krijgt. Tot die tijd moet de Schelde het voornamelijk hebben van export-opdrachten. Van Ameijden: ,,Sinds 2014 draaien we 100 procent op exportopdrachten. Als het succes blijft, dan houden we dat nog wel even vol. Dat wil niet zeggen dat we zeer verlangend uitkijken naar nieuwe marineopdrachten.''