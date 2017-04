Met een vangnet op zoek naar mug en vlieg

VLISSINGEN - De slankpootvlieg, de rosse zweefvlieg en de langsprietregendaas. Deze en zo’n 1.800 andere vliegen- en muggensoorten zijn vereeuwigd in de nieuwe natuuratlas ‘Vliegen en muggen in Zeeland’. Een karwei waar een groep vrijwilligers tien jaar mee bezig is geweest.

Vliegen en muggen. De meeste mensen zijn ze liever kwijt dan rijk, maar toch zijn deze insecten van groot belang voor de voedselketen en het milieu. Neem bijvoorbeeld de rosse zweefvlieg. Je kunt het beestje in bijna iedere Zeeuwse tuin vinden, waar hij zich tegoed doet aan nectar uit bloemen. Op zich niets bijzonders, tot duidelijk wordt tot welke prestatie de larven van deze vliegensoort in staat zijn. Zij verorberen in zeer korte tijd zo’n zes- tot achtduizend bladluizen. Daar kan zelfs een lieveheersbeestje niet tegenop.

Het is slechts één van de verhalen die Chiel Jacobusse weet te vertellen over de vliegen en muggen die voorkomen in Zeeland. Samen met een aantal andere vrijwilligers heeft de ecoloog van Het Zeeuwse Landschap tien jaar lang gewerkt aan de realisatie van de nieuwe natuuratlas ‘Vliegen en muggen in Zeeland’.

Determineren

In het 268 pagina’s tellende boek zijn foto’s, beschrijvingen en verspreidingskaartjes te vinden van bekende en minder bekende muggen- en vliegenfamilies die voorkomen in de provincie. Met vergrootglas en vangnet wisten de vrijwilligers een kleine 1.800 soorten te determineren. Daar zitten ook 23 insecten bij die helemaal ‘nieuw’ zijn in Nederland.

De vliegen- en muggenatlas is onderdeel van de Fauna Zeelandica, een boekenreeks van tien delen. Met het boek hopen de vrijwilligers een tijdsbeeld te hebben vastgelegd waarmee ze de (natuur)wetenschap van dienst zijn.