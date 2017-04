Meivakantie in Zeeland: Voor nop de hort op

Het is meivakantie, tijd om erop uit te gaan. En dat hoeft helemaal niet duur te zijn. Talloze attracties in Zeeland zijn gratis. Bij Hof Poppendamme vermaakten Mirre, Merlijn, Tom, Tijmen en Flore (vlnr) zicht vrijdag opperbest. Tien tips voor een ‘zuunig’ dagje weg.

Geitjes en konijnen aaien

Veel kinderboerderijen zijn gratis toegankelijk. Bij De Klepperhoeve in Middelburg kun je elke dag geiten, schapen, varkens, ganzen, konijnen en ezels zien. ,,We willen dat iedereen naar ons toe kan komen, ook de mensen die niet zo veel te besteden hebben”, zegt medewerker Samantha de Winter.

Met je camper op pad

Op verschillende plekken in de provincie kun je gratis overnachten met je camper. Zo kun je in Middelburg bij de Oude Veerseweg en het station staan. In Hulst kunnen campers ’s avonds gratis staan bij het havenfort. En je als je overdag je camper op de Westkappelse zeedijk zet, of aan het Veerse Meer, dan heb je niet meer nodig dan een klapstoeltje.

Handen uit de mouwen

Kaarsen maken, hout bewerken, schilderen, weven: kinderen kunnen deze vakantie kennismaken met verschillende ambachten in het ambachtscentrum in Goes. Op 25 en 26 april, en van 2 tot en met 4 mei houdt het centrum Kinder Doe Dagen, die gratis toegankelijk zijn. Even verderop kun je de kinderboerderij en de speeltuin bezoeken.

Schelpen en fossielen bewonderen

,,Het is mijn hobby. Daar hoeven mensen niet voor te betalen.” Gerrit de Zeeuw uit Zaamslag spaart schelpen en fossielen. Zijn verzameling, die bestaat uit tienduizenden exemplaren, is te bewonderen in het Schelpenmuseum in Zaamslag. Op vrijdag en zaterdag is het museum open, maar ook op andere dagen kun je er met een afspraak terecht.

Spelen en relaxen

Ideaal: je kinderen vermaken zich in de speeltuin, terwijl jij geniet van koffie met gebak. Hof Poppendamme en Molen De Jonge Johannes in Serooskerke (W) zijn gratis toegankelijk. ,,Maar het is wel de bedoeling dat mensen een consumptie nemen. Mensen die hun eigen etenswaren meenemen, spreken we daarop aan”, zegt bedrijfsleider Ashley Caljouw. ,,Van de inkomsten kunnen we weer nieuwe speeltoestellen neerzetten.”

Klimmen en klauteren over de grens

In het speeldorp van Domein Puyenbroeck in Wachtebeke, net over de Belgische grens, kunnen kinderen zich uren vermaken op de klautertoestellen, de kabelbaan, klimnetten en in de waterspeeltuin. Je kunt er dieren bewonderen, wandelen, fietsen en uitrusten in het bloemenpark. Wil je gebruikmaken van het treintje, de roeivijver, het zwembad of het verkeerspark, dan moet je wel wat betalen.

Gratis op de iPad

Weet je het echt niet meer? Op verschillende plekken in Zeeland kun je gratis gebruik maken van het WiFi-netwerk van Delta. Neem de iPad of smartphone mee: de kinderen vermaken zich wel.

Uit je dak in Vlissingen

Gers Pardoel, Lucas Hamming en De Staat: je kunt ze op 5 mei zien en horen op het Bellamypark in Vlissingen, tijdens het bevrijdingsfestival. Op het programma staan nog veel meer optredens van bands uit de buurt en verschillende DJ’s. Kinderen kunnen spelletjes doen, zich laten schminken en knutselen op het Plein van de Vrijheid.

Naar het strand of het bos

Genieten van de buitenlucht kost geen geld. Uitwaaien langs de kust, schepen kijken bij Bath, of wandelen in de bossen bij Westenschouwen, Oostkapelle of Clinge.

Korting op uitjes