Mei was bijzonder warm en zonnig

VLISSINGEN - De maand mei was dit jaar bijzonder warm en zonnig. Het was gemiddeld 14,5 graden in Vlissingen, meldt Weeronline. Dat is ruim anderhalve graad warmer dan normaal. Sinds 2008 was mei niet meer zo warm. Toen was het gemiddeld 15,8 graden.