Meeste 'hufterboetes' in Goes

In 335 van de 388 gemeenten is het aantal bekeuringen voor gedragingen als wildplassen, hondenpoep en openbare dronkenschap vorig jaar afgenomen ten opzichte van 2015. Ook in negen van de dertien Zeeuwse gemeenten is dat het geval. In Sluis, Hulst, Schouwen-Duiveland en Goes is het aantal bonnen toegenomen. In die laatste gemeente zelfs explosief: van 670 stuks in 2015 naar 1348 vorig jaar, een stijging van liefst 101 procent. De meeste bekeuringen (742) waren voor 'verkeershufters', maar ook (openbaar) dronkenschap (191) en parkeren op een gehandicaptenplek (120) zijn vaak beboet.