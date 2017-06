Meer woningen verkocht in Zeeland

Met name tussenwoningen (+55) en vrijstaande woningen (+35) deden het goed. Appartementen werden in mei iets minder verkocht dan een jaar geleden (-4).

Procentueel gezien steeg de woningverkoop in mei in Zeeland met 26,3 procent. In alle provincies zat de woningmarkt in de lift. In Limburg steeg de verkoop het sterkst (44,5 procent), in Utrecht het minst (7,7 procent).