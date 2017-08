Meer nodig dan één container voor scholen Nieuw Aurora

De bestuursvoorzitter van de openbare scholengroep Nobego (Noord-Beveland en Goes) is vol van wat hij meemaakte en zag tijdens zijn reis naar Nieuw Aurora, het verblijf daar en de terugreis naar Paramaribo. Daar is hij nu om het vervolg van het project te regelen. Want hij vindt dat er een blijvende band moet ontstaan tussen Zeeland en dat dorp in het centrale binnenland van Suriname. ,,Ik heb wel twintig ideeën voor projecten die ik wil uitzetten bij Zeeuwse scholen.” Als voorbeeld noemt hij het opknappen van de wc van de christelijke school, het repareren en verven van de kozijn van diezelfde school en het regelen van meer meubels voor de beide scholen. ,,Daarvoor is geld nodig en materialen.”

Hij benadrukt dat het werk in Nieuw Aurora zoveel als mogelijk door lokale mensen moet worden uitgevoerd. ,,En duurzaam. Dus niet alleen opknappen maar ook ervoor zorgen dat het opgeknapt blijft.”

De Middelburger reist veel en tijdens elke reis bezoekt hij scholen om te zien hoe het daar gesteld is met het onderwijs. Zijn bezoek aan de beide scholen van Nieuw Aurora, eerder dit jaar, schokte hem als onderwijsman omdat zowel de openbare als de christelijke nauwelijks fatsoenlijk materiaal hebben. ,,Van smartborden en laptops kunnen ze daar alleen maar dromen. Ze hebben niets. Alleen wat oude tafels en stoeltjes, een oud bord. Geen lesmateriaal, geen leerboeken, geen schriften, geen potloden. De overheid doet niets voor dorpen als Nieuw Aurora. Alleen in de verkiezingstijd is er een beetje aandacht.”

Volledig scherm © Pim van Kampen

Om die reden is op initiatief van de Middelburger het afgelopen jaar door een aantal Zeeuwse scholen veel materiaal verzameld dat per container naar Paramaribo is vervoerd. Vervolgens met een vrachtwagen naar een klein havenplaatsje aan de Surinamerivier. Daar lagen elf korjalen waarmee al het materiaal naar Nieuw Aurora is vervoerd. Van Kampen; ,,Een heerlijke reis, zo varend over de rivier.”

Volledig scherm © Pim van Kampen

De reacties van de dorpelingen toen ze al dat schoolmateriaal en speelgoed zagen, waren volgens hem hartverwarmend. ,,De mensen zijn daar zo aardig en zo blij met wat de spullen voor hun scholen.”