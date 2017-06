Meer gastreinen in Zeeland: 'Als er wat gebeurt, zitten we als ratten in de val'

GOES - Het aantal treinen dat met gevaarlijke stoffen door Zeeland rijdt, neemt fors toe. De kans is groot dat daardoor de huidige risiconormen binnen afzienbare termijn worden overschreden.

,,Hier schrik ik wel van", zegt Jan Janse, die in Goes vlak bij het spoor woont. De gastreinen veroorzaken het meeste lawaai en trillingen, zegt hij. ,,Het zijn heel zware wagons. Bovendien is de lengte van de treinen geweldig toegenomen. Ik heb al een keer 38 wagons geteld."

Hoe langer de treinen, hoe ernstiger de trillingen, merkt Janse. De inhoud van de treinen baart hem ook zorgen. ,,Er zal toch maar wat gebeuren. Dan zitten we hier als ratten in de val."

Piek

Het gaat vooral om lpg-treinen. Tot en met 2014 reden jaarlijks rond de 5000 wagons door onder meer Goes en Kapelle. Dat kan de komende tijd oplopen tot 14.000 per jaar, schrijven de bureaus Antea Group en Berenschot in een advies aan staatssecretaris Sharon Dijksma.

Belangrijkste oorzaak is de uitbreiding van Vopak, dat in Vlissingen-Oost lpg en andere vloeibaar gemaakte chemische gassen op- en overslaat. Volgens Antea Group en Berenschot leidt de uitbreiding tot een forse groei van het vervoer per spoor. Zij spreken van een '(tijdelijke) piek' van 14.000 tankwagons 'die terugloopt naar 12.000'. Bovendien is er sprake van een nieuwe containerterminal bij Zeeland Seaports 'met mogelijk 10.000 containers gevaarlijke stoffen per jaar'.

De groei is in 2015 al ingezet. In dat jaar kwamen 8133 ketelwagens met brandbare gassen over de Zeeuwse lijn. In 2014 waren dat er nog 5008. Vorig jaar telde ProRail 7621 tankwagons. Dit jaar tekent zich weer een stijging af.

Normen verhogen

Volledig scherm Burgemeester Rene Verhulst © ADN Beeldredactie Voor spoortrajecten waar gevaarlijk vervoer is toegestaan gelden 'risicoplafonds', met onder meer het aantal tankwagons dat per jaar is toegestaan. Op het traject Sloehaven-Roosendaal zijn dat er 10.300 per jaar. Er wordt nu bekeken of de norm moet worden verhoogd. Meer transport betekent meer risico’s, zegt burgemeester René Verhulst van Goes. Daarom vindt hij het van groot belang om te weten wat het voor gemeenten aan het spoor gaat betekenen als de normen worden verhoogd.

Het lastige is volgens Verhulst dat het spoor dwars door de gemeente loopt, maar dat die zelfs nauwelijks iets te zeggen heeft over het vervoer van gevaarlijke stoffen. ,,Het is niet de gemeente die daar vergunningen voor verleent. Dat is rijksregelgeving. Maar gemeenten langs het spoor krijgen wel de risico's.''

Wat die precies zijn als er meer gastreinen over de Zeeuwse lijn gaan, weet de Goese burgemeester niet. ,,Dat betekent geheid dat er meer bluswater, meer schuim, meer dit en meer dat nodig is. Het kan ook gevolgen hebben voor nieuwbouw. Want het risicoprofiel voor de gemeente verandert. Dat gaat natuurlijk ook meer geld kosten.’’