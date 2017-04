Man en vrouw door geweld om het leven gekomen in Dishoek

Kritiek op oud-Zeeuwse wethouder Le Roy in Harlingen

15:12 HARLINGEN - Wethouder Maria le Roy van de gemeente Harlingen in Friesland heeft woensdagavond een motie van wantrouwen overleefd. Le Roy is afkomstig uit Hulst; ze was in het verleden onder meer gedeputeerde van de provincie Zeeland en wethouder van de gemeente Sluis.