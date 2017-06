Madrid Maersk vrijdagochtend op Westerschelde

Zeeuwse Lagunekwestie 'wordt vervolgd'

8 juni WISSENKERKE - Zeeuwse Lagune krijgt een vervolg, maar het is nog niet duidelijk op welke locatie. Een nieuw en onafhankelijk onderzoek moet uitwijzen welke plaats het meest geschikt is: de huidige locatie aan de Veerse Gatdam of een totaal andere plek op Noord-Beveland of misschien zelfs elders in Zeeland.