'Maak er het beste van', zei mijn moeder

Bas Dassen uit Oost-Souburg, die in havo 5 zit op de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren in Middelburg, hoopt op een 'goede voldoende' voor scheikunde, al vond hij twee opgaven erg lastig. Wessel Verhage uit Middelburg vond het ook 'goed te doen'. Hij is blij dat het eerste examen erop zit. ,,Er is wat last van mijn schouders af."

Dewi van der Sommen (18) uit Middelburg, leerling van de Christelijke Scholengemeenschap Walcheren, maakte woensdagmiddag het havo-examen scheikunde.

Hoe laat ben je vanmorgen opgestaan?

,,Om negen uur. Normaal sta ik doordeweeks tussen zeven en acht uur op. Ik ben later opgestaan, omdat ik veel helderder als ik goed geslapen heb."

Wat zei je moeder tegen je, toen je vanochtend van huis ging?

,,Ze zei: 'Succes. Maak er het beste van.' Mijn moeder helpt me zoveel ze kan, als ik aan het leren ben. Ze vraagt regelmatig of ik iets wil eten en of ik iets nodig heb om me beter te kunnen concentreren. Ik heb veel steun aan haar."

Hoe vaak ben je naar de wc geweest voor het examen?

Lachend: ,,Dat heb ik niet bijgehouden. Even vaak als normaal."

Welke muziek luister je tijdens het studeren?

,,Ik luister bijna geen muziek. Zodra ik dat doe, ben ik onbewust bezig met de muziek. Daardoor kan ik minder goed leren. Eens in de paar dagen zet ik misschien een uurtje muziek op. Dan luister ik naar de radio."

Quote Vooral de pietluttige weetjes wil ik snel vergeten: of een stof wel of niet oplost in water bijvoorbeeld. Wie of wat is je beste vriend tijdens de eindexamens?

,,Mijn Binas (naslagwerk voor biologie, natuurkunde en scheikunde, red.). Daar kun je heel veel dingen in vinden, zoals eigenschappen van moleculen. Als ik iets opgezocht heb, ben ik veel zekerder van mijn antwoord. Ik heb het vandaag ook veel gebruikt tijdens het examen scheikunde."

Wat ga je in elk geval níet onthouden van scheikunde?

,,Als ik straks aan mijn hbo-studie begin, dan ben ik driekwart al kwijt, denk ik. Ik ga ICT studeren aan de HZ in Vlissingen: iets heel anders dus. Vooral de pietluttige weetjes wil ik snel vergeten: of een stof wel of niet oplost in water bijvoorbeeld. Zulke kennis gebruik je niet in het normale leven."

Wie stuur je als eerste een whatsapp na je examen? En wat schrijf je?

,,Ik zet een berichtje in een groepswhatsapp met vrienden uit de klas. Ik schrijf erin dat ik geen idee heb hoe het examen ging. Het kan een drie zijn, of een zeven."

Welk cijfer moet je halen voor dit examen voor een voldoende op je eindlijst? En is dat gelukt?

,,Ik moet zeker een 5,5 halen. Ik weet echt niet of dat gelukt is. Ik denk dat ik iets meer oefenopgaven had moeten maken. Ik herkende wel veel, maar ik heb niet onthouden hoe ik de opgaven moest oplossen. Het volgende examen ga ik beter voorbereiden."

Welke leraar ga je missen als je van deze school af bent?

,,Ik vind veel leraren erg aardig, maar ik ga niemand echt missen. Ik heb de beste herinneringen aan de muzieklessen van meneer Veenkers. Hij is echt een goede gast. Ik had een klik met hem. Zijn lessen waren altijd heel gezellig. Als hij achter de piano zat, dan zongen de leerlingen massaal mee. Iedereen vond het leuk. Muziek was ook een goede afleiding, tussen de lessen natuurkunde en scheikunde."