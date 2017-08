Loods met hooi volledig uitgebrand bij Kapelle

'Zeeland is veel te bescheiden over cultuur'

22 augustus SAS VAN GENT - Zeeland is vaak te bescheiden over wat er op cultureel gebied in de provincie gebeurt. Dat zou veel meer moeten worden uitgedragen in de rest van het land. Die boodschap gaf tv-presentator Cornald Maas dinsdagavond mee bij de opening van het Zeeland Nazomerfestival, in het Industrieel Museum Zeeland in Sas van Gent. ,,Dit festival verdient het om niet onopgemerkt voorbij te gaan."